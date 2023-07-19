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🔥🔥🔥 «Я хочу, чтобы после игр вы подходили к фанатам. Они платят за то, чтобы прийти на стадион и поддержать вас». Аль-Хелайфи выступил перед игроками «ПСЖ»

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Нассер Аль-Хелайфи Нассер Аль-Хелайфи
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Футбол Футбол

L'Equipe сообщает, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи во вторник выступил перед игроками на новой тренировочной площадке клуба Пуасси.

Аль-Хелайфи закончил свое выступление, попросив игроков оценить поддержку болельщиков.

«Вы должны уважать наших болельщиков, наших партнеров. Это правда, что в прошлом сезоне отношения не всегда были хорошими. Я хочу, чтобы после игр вы подходили к фанатам. Они платят за то, чтобы прийти на стадион и поддержать вас. Вы должны уважать это.

P.S.G. President's Roles Raise Conflict-of-Interest Concerns - The New York Times

Нужно быть едиными. Все должны двигаться в одном направлении и быть гордыми, что играете за этот клуб, за эту футболку, за «ПСЖ», а также проявлять лояльность.

Клуб - больше, чем кто-либо здесь, даже я. Мне нужно, чтобы вы выкладывались на 200% в каждой тренировке. Посмотрите, у вас теперь лучшая база в мире. У вас есть все, что нужно. Нет оправданий не делать этого. Вам всего хватает. Вы должны усердно работать. Я хочу игрой этой команды», - заявил Аль-Хелайфи.

Очень интересная речь, которая отражает непростые отношения команды с руководством и, даже, отдельно Мбаппе. Поможет ли?

5 комментариев

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Гуркюфф
Нассер все правильно сказал. Надо гнать этих лентяев . А то как будто одолжение делают играя в ПСЖ.
+5
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+5
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Fan de PSG depuis 2002
Все верно сказано.
+4
0
+4
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Andrey Yaroslavtsev
Пустили бы фанов на тренировочную базу (на экскурсию), пусть увидят условия созданные для их любимцев.
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Stereophonics89
Если президенту клуба приходится такое говорить, то дела в этом клубе мягко говоря не очень
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Спартак пичинен
ну тут двояко - вроде бы и футболисты не особо трудятся, но и болельщики тоже не святые - то угрозы, то оскорбления, то ещё что. при такой поддержке и выкладываться не хочется, но и при такой игре и поддерживать не хочется. необходим компромисс, беседа игроков и болельщиков
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