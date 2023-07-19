L'Equipe сообщает, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи во вторник выступил перед игроками на новой тренировочной площадке клуба Пуасси.

Аль-Хелайфи закончил свое выступление, попросив игроков оценить поддержку болельщиков.

«Вы должны уважать наших болельщиков, наших партнеров. Это правда, что в прошлом сезоне отношения не всегда были хорошими. Я хочу, чтобы после игр вы подходили к фанатам. Они платят за то, чтобы прийти на стадион и поддержать вас. Вы должны уважать это.

Нужно быть едиными. Все должны двигаться в одном направлении и быть гордыми, что играете за этот клуб, за эту футболку, за «ПСЖ», а также проявлять лояльность.

Клуб - больше, чем кто-либо здесь, даже я. Мне нужно, чтобы вы выкладывались на 200% в каждой тренировке. Посмотрите, у вас теперь лучшая база в мире. У вас есть все, что нужно. Нет оправданий не делать этого. Вам всего хватает. Вы должны усердно работать. Я хочу игрой этой команды», - заявил Аль-Хелайфи.

Очень интересная речь, которая отражает непростые отношения команды с руководством и, даже, отдельно Мбаппе. Поможет ли?