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Неймар дал самое странное интервью в своей жизни - рассказал на английском о своей одежде🤯🤯🤯

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Бразилец отдыхает в США.

Знаменитый бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар посетил 3-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами» и «Денвером» (94:109, 1-2).

Неймар дружит с Джимми Батлером и прилетел в Майами по приглашению звездного форварда «Майами».

Футболист пришел на матч в изготовленной на заказ куртке с надписью «Butler 22» и даже дал интервью, посвященное его наряду - получилось крайне кринжово🤯🤯🤯

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