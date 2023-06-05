Бразилец отдыхает в США.

Знаменитый бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар посетил 3-й матч финальной серии плей-офф НБА между «Майами» и «Денвером» (94:109, 1-2).

Неймар дружит с Джимми Батлером и прилетел в Майами по приглашению звездного форварда «Майами».

Футболист пришел на матч в изготовленной на заказ куртке с надписью «Butler 22» и даже дал интервью, посвященное его наряду - получилось крайне кринжово🤯🤯🤯