За несколько лет во Франции Месси так и не смог наладить отношения с фанатами «ПСЖ».

Парижские ультрас регулярно устраивают акции против аргентинца, на домашних играх Лео часто слышит в свой адрес свист. Так было и на матче «ПСЖ» против «Аяччо». Главная претензия фанатов заключается в том, что Месси, по их мнению, недостаточно выкладывается в матчах за клуб.

С болельщиками не согласен Биксант Лизаразю – легенда «Баварии» и сборной Франции. В эфире программы Téléfoot экс-защитник встал на защиту Лионеля:

«Мне стыдно за то, как мы относимся к Месси. Нельзя сказать, что он проводит провальный сезон. В Лиге 1 он забил 15 голов и отдал 15 ассистов. Да, после чемпионата мира Месси, конечно, немного сдал. Но мы говорим о лучшем или об одном из лучших игроков в истории. Мы не можем относиться к нему как к обычному футболисту. Мы просто не можем так к нему относиться».

Лизаразю считает, что «ПСЖ» сам виноват в том, что игроки команды многое себе позволяют:

«Проблема «ПСЖ» заключается в том, что большинство игроков избалованы. Помимо Мбаппе, которому всегда удается выступать на высоком уровне, есть много футболистов, которых портит обстановка в клубе. Я думаю, что проблема не в игроках, а в структуре. В команде должны быть определенные рамки, требования, которые необходимо соблюдать изо дня в день. Необходимо последовательно подходить к формированию состава. Вина точно не должна лежать на Лионеле Месси. Я думаю, он заслуживает немного большего уважения».

Возможно, ультрас «ПСЖ» стоит прислушаться к словам чемпиона мира, Европы, шестикратного чемпиона Германии и обладателя Лиги чемпионов?