«ПСЖ» на выезде обыграл «Труа» со счетом 3:1, но не всем поклонникам столичной команды удалось увидеть игру с трибун стадиона «Стад де л'Об».

После акций Collectif Ultras Paris, направленных против некоторых подопечных Гальтье и руководства клуба, «ПСЖ» заблокировал билеты на матч против «Труа» для 450 ультрас. В итоге фанаты поддерживали команду на парковке у арены «Стад де л'Об».

Разумеется, такое решение клуба лишь подлило масло в огонь, ведь у «ПСЖ» и ультрас и без того напряженные отношения.

Кажется, обе стороны конфликта поняли, что разногласиям нужно положить конец. В соцсетях CUP появилось сообщение о том, что представители парижских ультрас встретятся с руководством «ПСЖ»:

«Руководство клуба и представители CUP сядут за стол переговоров. Мы обсудим напряженность, которая появилась после запрета на посещение матча против «Труа». Мы не хотим эскалации конфликта, обе стороны стремятся найти решение. После встречи мы сообщим о ее результатах».

Возможно, вернуть расположения ультрас «ПСЖ» поможет победа в Лиге 1. Стать чемпионами Франции парижане могут уже 21 мая в матче против «Осера».