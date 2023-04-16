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«Мне не нравилось мое положение в Париже». Кейлор Навас о решении в пользу аренды в «Ноттингем Форест»

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Вратарь «Пари Сен-Жермен» Кейлор Навас сейчас выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, костариканец рассказал о причине своего ухода из парижского клуба.

36-летний Навас присоединился к команде Премьер-лиги в январе и останется там до конца сезона. Голкипер окончательно проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме за место в воротах «ПСЖ». Навас провел за парижан всего два кубковых матча в этом сезоне.

«Мне не нравилось мое положение в Париже. Я хотел чувствовать, что я нужен команде. Это подтолкнуло меня к принятию решения», - цитирует Наваса Goal.

«Для всех футболистов важна игра. Потому что это не только наша работа, но и то, что мы любим делать. Находиться на поле — самое приятное в футболе. И я хотел снова испытывать радость».

«Я был в хорошей форме, чтобы играть. Когда я находился в Париже, никто не мог сказать, что я создаю проблемы, что я не тренируюсь или плохо работаю. Наоборот, я хотел помочь. Я хотел показать, что умею играть. Но, к сожалению, у меня не было возможности».

С момента прихода в «Ноттингем Форест» Навас провел 11 матчей, его процент сэйвов - 63,3%.

5 комментариев

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CONST_VAN_G
Вчера выручал лесников. Уровень высокий
+4
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Hella black
Более медийный Донарумма зарешал,а так Кейлор топчик,успехов и здоровья
+1
0
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данислам дадыбаев
Возраст мешало
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Denis2403
Уверен, ПСЖ скоро просто упадет как клуб, тут хоть ставь минус под этот комментарий, но это так, учитывая любовь к одному игроку(сами знаете наверное)
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Denis2403
Ответ данислам дадыбаев
Возраст мешало
Мешала слепота к опытным и надежда на Доннарумму, который как по мне не справляется со своими задачами
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