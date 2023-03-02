«Марсель» выбил «ПСЖ» из Кубка Франции, а уже в следующем раунде уступил команде из второй лиги. «Олимпик» проиграл «Аннеси» по пенальти.

До кубкового матча южане не справились с «ПСЖ», столичная команда разгромила соперника со счетом 3:0.

После победы на «Велодроме» в раздевалке парижан счастливый Мбаппе несколько раз эмоционально произнес фразу «une journée au boulot», на русский ее можно перевести так «день на работе» или «просто рабочий день».

Во Франции фраза Килиана стала вирусной, почти как «qué miras bobo» Лео Месси.

После победы над «Марселем» в раздевалке «Аннеси» было так же весело. Игроки команды из второй лиги начали повторять фразу Мбаппе. Один футболист сказал:

«Вот это работа, Кики! Не только ты занят делом».

Фраза, брошенная Килианом, ушла в народ. Интересно, станет ли она популярной за пределами Франции?