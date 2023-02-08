На матч против «Марселя» Месси выйдет под номером 10. Все из-за особых правил Кубка Франции

В 1/8 финала Кубка Франции «ПСЖ» на выезд сыграет с «Марселем».

Парижане опубликовали состав команды на матч и удивили многих поклонников футбола. Подопечные Гальтье заявлены не под своими привычными номерами:

Болельщиков «Барселоны» номера, под которыми в Кубке сыграют Месси и Неймар, порадовали особенно. Когда-то аргентинец и бразилец вместе зажигали за «блауграну» под 10-м и 11-м номерами соответственно.

Но с чего вдруг парижане решили устроить практически массовый обмен игровыми номерами?

Все дело в особых правилах Кубка Франции. В соответствии с регламентом турнира в стартовом составе команд-участниц могут быть футболисты с номерами с 1-го по 11-й.

Так к Месси вернулась его любимая «десятка», а Неймар вновь появится на поле под 11-м номером.

Ностальгия.