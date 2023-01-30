«ПСЖ» возвращает Дракслера, чтобы проводить Наваса – объясняем схему

«ПСЖ» готов вернуть Юлиана Дракслера из «Бенфики», чтобы упростить трансфер Кейлора Наваса, сообщает испанское издание AS. Дракслер присоединился к португальскому клубу в сентябре, принял участие в 19 матчах и дважды забил.

Навас сыграл всего в двух матчах парижского клуба в этом сезоне, оба в Кубке. Костариканец хочет больше практики, поэтому готов покинуть Париж.

Сообщается, что Навах может присоединиться к «Ноттингем Форест» на правах аренды. Но у «ПСЖ» и так уже 8 футболистов находятся в аренде, поэтому клубу придется забрать одного из них, чтобы не превышать лимит ФИФА. Выбор клуба пал на Дракслера. Возвращение одного футболиста и отъезд другого должны произойти до вечера 31 января.