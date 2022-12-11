«Бавария» вряд ли купит Наваса на замену Нойеру. Sky Sports назвал две простые причины

Мануэль Нойер сразу после вылета Германии с чемпионата мира сломал ногу и оставил «Баварию» без основного вратаря на вторую половину сезона. Мюнхенцы принялись срочно искать временную замену своему капитану, одним из вариантов, как сообщается, был Кейлор Навас.

Но журналисты Sky Sports заявили, что немецкий Рекордмайстер отказался от покупки голкипера «ПСЖ». На это есть две причины: для «Баварии» Навас слишком дорогой и слишком старый.

И хотя Кейлор практически не играет за «ПСЖ», парижане не хотят помогать команде, с которой встретятся в плей-офф Лиги чемпионов, сообщило издание Kicker.

А что думаете вы? Может, для «ПСЖ» и Наваса переход голкипера в «Баварию» все же станет удачным решением?