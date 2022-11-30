Фанаты «ПСЖ» в восторге от сейва Наваса в матче Коста-Рика – Германия. Они хотят, чтобы вратарь чаще играл в клубе
Коста-Рика отчаянно борется со сборной Германии в групповом этапе чемпионата мира.
Игроки бундестим оккупировали штрафную соперника, костариканцам приходится очень тяжело. А особенно Кейлору Навасу, который уже несколько раз спас ворота своей команды, хоть в начале встречи и пропустил от Сержа Гнабри.
Но болельщикам «ПСЖ» особенно понравился сейв Кейлора после удара Леона Горетцки. Игрок «Баварии» практически в упор расстрелял ворота Наваса. Но голкипер выстоял. Взгляните:
Фанатов «ПСЖ» игра Кейлора очень впечатлила. Вот что они пишут в соцсетях.
💭 «Кейлор выступил великолепно. Жаль, что он так мало играет в клубе».
💭 «Навас один тащит всю сборную! Если бы не он, Германия бы уже забила десять мячей».
💭 «Гений! Напомните, как там Доннарумма выступает на ЧМ?»
💭 «Блестящий сейв Наваса в эпизоде с Горетцкой. Мне грустно, что такой талантливый вратарь просиживает свою карьеру на скамейке».
💭 «Мне просто обидно за Наваса! Он один играет против одиннадцати игроков соперника».
💭 «Кейлор доказал, что он все еще отличный нападающий. Думаю, Гальтье должен чаще выпускать его на поле. Он нужен «ПСЖ», я в этом уверен».
А что думаете вы? Заслуживает ли Навас больше игрового времени в «ПСЖ»?
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