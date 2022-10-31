«Мне жаль, что он все еще сидит на скамейке»: Буффон высказался о положении Наваса в «ПСЖ»

В интервью изданию AFP экс-голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон сказал пару слов о своем тезке – Джанлуиджи Доннарумме:

«Он кажется более спокойным с тех пор, как начал играть за «ПСЖ». Это было правильное решение клуба. Он прогрессирует очень хорошо, в команде есть отличный тренер вратарей, который поможет Джиджи расти».

Буффон также отметил Кейлора Наваса:

«При этом, конечно, страдает Кейлор Навас. Он отличный вратарь, и мне очень жаль, что он все еще сидит на скамейке запасных».

С начала сезона Навас не сыграл ни минуты за «ПСЖ». Этим летом костариканец даже пытался покинуть клуб. Он был близок к переходу в «Наполи», но сделка сорвалась.

Буффон в общей сложности провел в футболке «ПСЖ» 25 матчей, в девяти играх легендарный голкипер «Ювентуса» не пропустил ни одного мяча.

Как считаете, стоило ли Навасу летом покинуть «ПСЖ»?