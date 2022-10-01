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Во Франции пишут, что у Доннаруммы и Наваса прекрасные отношения, несмотря на конкуренцию

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Французское издание Le Parisien сообщают, что два голкипера «ПСЖ», Донннарумма и Навас, отлично ладят друг с другом.

PSG Akan Tinjau Masa Depan Donnarumma dan Navas | Liga Olahraga

Луиш Кампуш серьезно потрудился над тем, чтобы в раздевалке больше не было деления на лагеря. Навас, который крутился в латиноамериканской тусовке, после реформ Кампуша стал больше общаться с остальными игроками и смирился со своим положением второго вратаря «ПСЖ».

Французские журналисты отмечают особую роль Марко Верратти, которому удалось наладить отношения Доннаруммы и Наваса, а также улучшить атмосферу внутри всей команды.

Здорово, что в «ПСЖ» нет грызни между вратарями, Гальтье хватает стычек Неймара и Мбаппе. 

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