Во Франции пишут, что у Доннаруммы и Наваса прекрасные отношения, несмотря на конкуренцию

Французское издание Le Parisien сообщают, что два голкипера «ПСЖ», Донннарумма и Навас, отлично ладят друг с другом.

Луиш Кампуш серьезно потрудился над тем, чтобы в раздевалке больше не было деления на лагеря. Навас, который крутился в латиноамериканской тусовке, после реформ Кампуша стал больше общаться с остальными игроками и смирился со своим положением второго вратаря «ПСЖ».

Французские журналисты отмечают особую роль Марко Верратти, которому удалось наладить отношения Доннаруммы и Наваса, а также улучшить атмосферу внутри всей команды.

Здорово, что в «ПСЖ» нет грызни между вратарями, Гальтье хватает стычек Неймара и Мбаппе.