Марко Верратти назвал трех игроков, которые помогли ему освоиться в Париже

Марко Верратти уже десять лет защищает цвета «Пари Сен-Жермен». Полузащитник перешел в «ПСЖ» в 2012 году из «Пескары», сегодня Марко с уверенностью можно назвать легендой клуба.

Итальянец приехал во Францию всего в 20 лет, Верратти вырос и сформировался как футболист именно в столице Пятой республики. В беседе с французским изданием RMC Sport Марко рассказал о своих десяти годах в Париже.

В частности, Верратти сказал пару слов о футболистах «ПСЖ», которые повлияли на него как на игрока и человека:

«Я вспоминаю, как начинал вместе с Иброй, Тиаго Моттой, Максвеллом. Я многому научился у каждого из них. Ибра с его непобедимой аурой. Тиаго Мотта, который играл на той же позиции, что и я. Я многому у него научился. Играть в простой футбол иногда сложнее всего. Это человек, который, кажется, не пытается затмить тебя, когда ты играешь рядом. Это видно по тому, как он управляет командой. А потом был Максвелл. Он очень скромный парень, который дал мне много советов. Он был мне как старший брат. Думаю, эти три человека серьезно повлияли на мой дебют. Я познакомился с ними, когда был еще очень молод. Они были теми, кто помог мне больше всего».

Сегодня Марко – ветеран и лидер полузащиты «ПСЖ». Теперь он сам стал наставником для молодых новичков парижан.