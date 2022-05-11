«Вест Хэм» хочет выкупить Ареоля, «ПСЖ» готов помочь с зарплатой вратаря

«Пари Сен-Жермен» сделает все возможное, чтобы избавиться от многих игроков, у которых нет будущего во французской столице, включая тех, кто уже находится в аренде. Один из игроков, продать которого не составит большого труда, — это Альфонс Ареола.

Как сообщает Daily Mail, «Вест Хэм Юнайтед» получил поддержку в своей заявке на подписание Ареоля.

29-летний игрок, отданный в аренду на «Лондон Стэдиум» на сезон 2021\22, стал лучшим вратарем тренера Дэвида Мойеса.

У «Вест Хэма» есть возможность купить футболиста сборной Франции за 10 миллионов фунтов, хотя его зарплата в «ПСЖ» в размере около 120 000 фунтов в неделю представляет собой препятствие. Ареоля должен был заработать эти деньги еще на один сезон, а срок его контракта с «ПСЖ» истекает в следующем году.

Тем не менее, команда Лиги 1 готова субсидировать заработную плату Ареоля, если он присоединится к «Вест Хэму».