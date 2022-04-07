Ареоля не рассматривает возможность остаться в «ПСЖ»: у голкипера есть два варианта

Альфонс Ареола далек от возвращения в Париж, в данный момент он находится в «Вест Хэме» на правах аренды, его контракт с «ПСЖ» истекает в 2023 году.

Даже если французский голкипер разделит игровое время с Лукашем Фабиански - Премьер-лига для поляка и Лигой Европы для француза - «Вест Хэм» не будет против реализации права выкупа за 13 миллионов евро, согласно L' Team.

На случай, если «Вест Хэм» передумает, «Фулхэм» хотел бы вернуть Ареоля, поскольку игрок уже в аренде в клубе в сезоне 2020/21.

В любом случае, Ареола надеется стать основным вратарем в следующем сезоне.

С появлением Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» возвращение Ареоля в Париж больше невозможно, и поэтому парижане могут воспользоваться возможностью продать его этим летом.