Ареоля готовится провести решающий матч с «Вест Хэме»

Вратарь «Пари Сен-Жермен», находящийся в аренде в «Вест Хэм Юнайтед» Альфонс Ареола призвал болельщиков «Вест Хэма» выступить против «Севильи» в Лиге Европы в четверг.

Английский клуб должен выигрывать, чтобы иметь шанс на выход в четвертьфинал, после поражения в первом матче 1/8 финала со счетом 1: 0.

У "Севильи" один из самых луших оборонительных показателей в Европе; в этом сезоне они пропустили всего 19 голов в 28 играх, что меньше, чем у таких клубов, как «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетико Мадрид».

Тем не менее, француз считает, что болельщики «Вест Хема» могут сыграть огромную роль в сегодняшнем матче.

Ареоля сказал официальному сайту клуба: «Каждую неделю мы играем большие матчи, особенно здесь, в Премьер-лиге, где у нас есть сильные соперники, но в Европе другая атмосфера».

«Мы знаем, что болельщики будут очень важны для нас, потому что в последний раз, когда мы играли в Европе, мы чувствовали, что они подталкивают нас. Мы сделаем все возможное, чтобы выиграть этот матч».

«Они просто должны быть собой. Мы слышим их на выезде и дома, и они дадут нам второе дыхание и подтолкнут нас вперед, а также окажут давление на «Севилью».