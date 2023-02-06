Running up That Hill
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В победе Чена над Щербаковой нет политики. Нэтан – главный фигурист современности

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Фигурное катание Фигурное катание

Анна Щербакова ожидаемо проиграла Нэтану Чену премию самого ценного фигуриста года.

Пожалуй, ISU сделал все, чтобы это выглядело политикой. Наших спортсменов отменили во всех соревнованиях под эгидой организации, из России забрали этапы Гран-при, и даже в день смерти Александра Горшкова – всемирно известного фигуриста и многолетнего главы федерации – ISU не выдавил пару фраз.

А потому сам факт номинации для Ани уже сенсация. В ISU вдруг решили не притворяться, что один из главных турниров Олимпиады – женское катание – никто не выиграл.

Но награда Чену не имеет ничего общего с отменой России. Живи мы сейчас в нормальном мире, было бы невозможно представить, что Нэтан не получил приз за самый важный сезон в карьере, поворотный в истории мужского катания.

Чен уникален. Нет, погодите, я не собираюсь вещать про залпы четверных в его программах. Сводить уникальность фигуриста к способности скрутить определенное количество оборотов в коньках – это не любить и не понимать фигурное катание.

Чем Нэтан предпочтительнее той же Щербаковой? Особым преображением на пути, который он преодолел за 6-7 лет до статуса суперзвезды. Возможно, уже единственной в фигурном катании.

Кажется, мы не заметили, как прошла эпоха суперзвезд. Уже не соревнуются Ханю, Фернандес, Патрик Чан, Виртью и Моир, Савченко. Современное фигурное катание – удивительно бедное на суперзвезд, их осталось всего три: собственно, Чен, а еще Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В женском катании суперзвездами последние лет 8 считают талантливых новичков с парой удачных сезонов (прокатов), а пары и вовсе стали андеграундом, пристанищем фигурных пенсионеров и бенефисом Мишиной с Галлямовым.

И все же, почему именно Чен – главный фигурист современности?

Побуду циником, но кажется, Пападакис и Сизерон никогда не избавятся от статуса проигравших. Проигравших, вероятно, главный турнир в истории танцев на льду. В момент, когда танцы достигли высшей точки развития и напряжения. И в красивейшей схватке французы уступили неудержимой, великой страсти Тессы и Скотта (впрочем об этом все сказано 5 лет назад). День Габриэлы и Гийома все-таки наступил в 2022-м, но это золотая олимпийская медаль дождавшихся, когда уйдут сильнейшие. Иногда можно выиграть, но все равно проиграть.

Совсем другая история – Нэтан Чен. Он сверг самого короля – Юдзуру Ханю. Думается, мы не совсем осознаем, что именно сделал Чен. 

Юдзуру начал подвиги с откровенного воровства бронзы у Жубера на ЧМ-2012 – возмущалась даже Татьяна Тарасова. 

С той самой весны вплоть до Олимпиады-2022 фигурное катание было эпохой Ханю. Небесспорной и неоднозначной. В том смысле, что доминирования Ханю не было – он часто проигрывал, а побеждал порой благодаря причудливому стечению обстоятельств. Но разве смысл пути самурая не в самом пути?

Юдзуру дрался с сопоставимыми по таланту – Чаном, Фернандесом. Можно любить их с точки зрения некой абстрактной эстетики, но никуда не деться от того, что и Патрик, и Хавьер уступили. Патрик, воплощавший новую идеологию через новую систему оценок, и Хавьер, гениальный испанский артист и интерпретатор, сокрушивший сам миропорядок фигурного катания.

После того, как Хавьер сдвоил четверной сальхов в произвольной программе Олимпиады-2018 и отдал Ханю золото, Юдзуру мог смело заканчивать в статусе непобедимого на Играх.

И тогда Чен – с его странной прической и не сползающей с лица ухмылкой, историями про занятия с Рафаэлем Арутюняном по видеосвязи, студенчеством в Йеле, и даже с восемью квадами в двух программах – мог быть чем-то вроде Габриэлы и Гийома. Милотой, которая выделяется на фоне посредственности, но ни в какое сравнение не идет с гигантами прошлого.

Но Ханю не родился девочкой, судьба не подарила ему российский паспорт и не занесла в женское фигурное катание, не познакомила с Этери Тутберидзе. Юдзуру не из тех, кто мечтает об одной победе, дающей право сказать всем «отвалите», и последующем сладком существовании где-то между «Останкино» и софитами новогодних шоу.

А потому японец после Олимпиады-2018 сделал, пожалуй, историческую ошибку – зашел на третий олимпийский цикл. Где был жестоко бит. В этом цикле у Ханю был всего один шанс победить технически более одаренного Нэтана – победить символически, победить, означая другое.

Если Пападакис и Сизерон показали, как можно выиграть, но все равно проиграть, то Каролина Костнер – пример, как можно проиграть, но все равно выиграть.

На позднем этапе карьеры она проиграла все главные старты, но те поражения не делали ее проигравшей. Потому что само существование такого типа катания, сама символика – уже победа. Это символ возвышенного, взрослого, эстетического катания конька, противопоставленного незрелому, юниорскому, читерскому катанию крутки, которое эффективнее для набора баллов.

В этом смысле ранний Чен, та первая версия Чена, вышедшая бороться с Ханю и всем миром – это фигурное катание, каким оно не должно быть. Фигурное катание, превращенное в раннер, где человечек бегает в заданных обстоятельствах и будто бы жрет монетки: фигурное катание, в котором мог бы побеждать и Супер Марио.

Однако весь цикл, предвещавший победу Чена в Пекине, был не вполне понятным человеческому уму и установке «люди не меняются». Циклом перевоплощения Чена из мальчика-попрыгунчика, из более прокачанной версии Бояна Цзиня и Александра Самарина в одного из лучших катальщиков современности.

Объясняйте это как хотите.

Может, в студии гений Рафаэля Арутюняна, создавшего таких изумительных перформеров, как Эшли Вагнер и Адам Риппон. Может, дело в хореографии от Ше-Линн Бурн и Мари-Франс Дюбрей. Может, в таланте Нэтана, который скрывался за шквалом многооборотных прыжков.

Может, у каждого способности раскрываются на разных этапах карьеры – ведь и Хавьер Фернандес когда-то выходил из квадов пешком.

Однако сводить противостояние Ханю и Чена к противостоянию возвышенного фигурного катания со спортивной гимнастикой хотя бы после программы Нэтана Rocketman не имело смысла. В какой-то момент это поняли и судьи – и Чен стал обыгрывать Ханю компонентами.

За цикл 2018-2022 Нэтан дважды взял Финал Гран-при, дважды стал чемпионом мира и выиграл Олимпиаду. Перевес Чена в двух программах Олимпиады-2022 по второй оценке над Ханю составил больше 7 баллов. По технике Юдзуру уступил Чену почти 50 баллов. Это вынос короля. Это формирование новой парадигмы фигурного катания.

Парадигмы, где человек, олицетворявший разбег-прыжок и катание, целившееся в калькулятор, может олицетворять катание, которое целится в сердца.

Это сказка о гадком утенке. Чен стал делать успехи в фигурном катании одновременно с Трусовой. Его феноменальная способность безошибочно крутить квады, запараллелилась с квадовой революцией в женском катании и в разговорах тех времен – предолимпийского Пхенчхана – красной нитью сияло опасение, что мы шагаем в новый вид спорта – антиэстетический, деформированный, извращенный.

Может, Чен испугался и в какой-то момент эвакуировался с этого корабля антиэстетики. Но его абсолютная феноменальность в том, что он вышел за рамки своей изначальной одаренности – примитивной, простой и не вполне фигурной – исключительно технической. И победил короля, доказавшего миру, что программа с тремя и четырьмя квадами может не выглядеть как «Крестный отец» Плющенко.

Он победил одного из двух самых сбалансированных фигуристов в истории. И что самое восхитительное, Нэтан сделал это со своей знаменитой ухмылкой.

Этот кричащий гедонизм, который Чен транслировал коньками, так контрастирующий со сложностью его катания, всегда был его главной загадкой и главным очарованием. Тот же гедонизм, с которым пел Элтон Джон:

It’s just my job, five days a week

A rocket man, a rocket man.

Нэтан Чен – неуязвимый фигурист, которого создал тренер из СССР. В чем прелесть нового олимпийского чемпиона?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Harry How, Matthew Stockman

36 комментариев

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И это все о нем
Слишком предвзятый выбор победителей, так что не считаю ,что эта премия имеет какое то серьёзное значение.
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Vint
Иван, это замечательный текст. Пожалуй лучшее, что Вы делали на Спортсе. Это потрясающе точно и детально. Абсолютно согласен с каждым тезисом. Об этом я говорил все 4 последних года, но меня никто не слышал, не владею так "пером", на это нужен талант. Хорошо, что Вы пишите, надеюсь Вас услышат.
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шампион
Щерби бы и у нас не получила награду. Фидра отдала бы ее Валиевой, а если голосованием - то Трусова бы больше получила. Пападакисы все-таки вне зависимости от года получения медали обзавелись уникальным стилем, их нельзя измерять титулами, они превзошли это, и титулы нашли их сами. Щерби никакого своего стиля не имела, все стандартно, по умолчанию от ТШТ. А Чен это тот сын маминой подруги. Ничего не поделаешь
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Кот по кличке Кот
А с причёской-то что не так?..
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Роман Волков
Ответ Gau
Очень страшно жить. Кругом враги.
Ничего страшного, враги были всегда, просто мы какое-то время принимали их за друзей!
А ведь ничего не поменялось!
Мы и сейчас продолжаем думать, что там есть, по нашему представлению, Разумные люди.
Империя Лжи процветает благодаря таким как мы.
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Gau
В одном предложении Чен и АЩ))) Спасибо автору, он сделал мой день.
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Gau
Ответ Роман Волков
Конечно нет Никакой политики ведь они наши Друзья, и Анну не пригласили только исходя из чрезмерной Заботы о её Безопасности и душевном здоровьи. Своих нужно поддерживать, а не оправдывать Врагов! ✌️
Очень страшно жить. Кругом враги.
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Witch64
Преображение Чена в компонентности преувеличено, нельзя сказать, что он не совершенствовался совсем, но дело, в первую очередь, во все той же тенденции подтягивать компоненты к технике, которая делала из наших девушек богинь конька согласно протоколам, да в смекалке хореографа-постановщика

И причём здесь гедонизм?
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Иван Кузнецов
Автор
Ответ AlenaPayvina
Иван возносит всех вокруг, кроме наших. У нас сильнейшие фигуристы и фигуристки мира, а Иван их всегда опускает. И Мишина и Гулямов выпуск пенсионеров, и девочки так себе и звёзд нет. Ну блин даже читать такое неприятно. Пошел бы сам и показал как надо. все хороши кроме наших. Любой фигурист самый лучший для него. Ни разу не читала таких постов по наших девочек, как про губанову, и ни разу не читала таких постов ни про одного мальчика. Конечно жесть полная
Подыскал вам несколько конечно же русофобских постов конечно же не про наших, которых я конечно же не писал, наслаждайтесь:

1) про Загитову https://www.sports.ru/tribuna/blogs/runningupthathill/1594405.html
2) про Косторную https://www.sports.ru/tribuna/blogs/runningupthathill/2336415.html
3) еще про Косторную https://www.sports.ru/tribuna/blogs/runningupthathill/2658911.html
4) про Щербакову https://www.sports.ru/tribuna/blogs/runningupthathill/2871161.html
5) еще про Щербакову https://www.sports.ru/tribuna/blogs/trashkuznetsov/3017334.html
6) про Алиева https://www.sports.ru/tribuna/blogs/runningupthathill/2706270.html
7) про Туктамышеву https://www.sports.ru/tribuna/blogs/runningupthathill/2857940.html

Вы бы сначала изучили вопрос, прежде чем набрасывать на вентилятор) ну или хотя бы фамилию Александра Галлямова загуглите.
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Witch64
Вот только Чен не суперзвезда, он не отличается большой популярностью ни в своей стране, ни в целом.
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Lizard Wizard
Ответ NTLY
да просто скорее даже за Нейта обидно. Он заслуживает статьи без постоянного сравнения с Юзу. Ведь главный фигурист на то и главный, что совершенно самодостаточен.
Мы обе знаем, что вы не из-за Чена пришли ныть. Детский сад, ясельная группа.
Про Чена написано много статей на русском, китайском и английском.

Но сейчас не об этом речь. А об аргументах в духе - международные пары несмотрибельны, в танцах остатки очереди, всех русских забанили, китайцев нет, европейское ФК умерло, супертопов типа нет Ханю и Чена нет...Поэтому всё дело в Ханю.
По-моему, очень в стиле Кузнецова. Слона-то я и не приметил.
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Morveena Bum
"доминирования Ханю не было – он часто проигрывал, а побеждал порой благодаря причудливому стечению обстоятельств"

это столь очевидное-невероятное до сих пор скрыто от многих умов. им до сих пор не понимается, что это для них по их вкусу он был одним-единственным, а с точки зрения спорта он был лишь одним из топов своего времени с наиболее сильным админресурсом.

и Нейтан так ценен и правда не только и не столько благодаря своим потрясающим способностям, но и вкладом в фонд фк. каждая его кп в цикле 18-22 это маленький шедевр, и тут бОлшьая часть заслуги - это его личная харизма, хореоподготовка и характер. какой бы стиль ему ни пыталась Ше-Линн подобрать - "в любых ты, Душенька, нарядах хороша". и хоть у него и был свой собственный стиль, вариативность образов была все равно широкой. а это покруче того, чтобы суметь хорошо исполнять одну программу несколько лет.
отдельный показатель мастерства исполнителя - это наличие своего стиля. по сути каждый нет-нет да своим "стилем" обладает. есть ведь свой стиль у Самарина, например. просто зритель выделяет чей-то стиль в том случае, когда он действительно классно и эстетично преподнесен, когда его приятно смотреть и хочется пересматривать. а это требует хорошей хореовыучки, осмысленности движений, осмысленности программы и образа, пропускания его через себя.
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Виктор Дмитриев
в последнем "Чистом хвосте" Иван ни разу не сказал "камон". Это настоящее достижение, жаль, соответствующей номинации не было вчера на этом скучнейшем мероприятии. Ну, а что касается статьи - многовато букв всё-таки. Ну да, Чен отличный фигурист. Да, наверное, он заслужил награду в любом случае. Но об этом можно было как-то попроще сказать.
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Fellina
Ответ NTLY
Иван, на сайте так мало фанатов Нейта, что всю статью надо было набрасывать на Ханю, чтобы привлечь в комменты фанатов Юзу? Жаль, что статьи именно про Нейта и его путь у Вас не получилось. P.S.: Пустующие трибуны на ГС в этом сезоне явно говорят о том, кто на самом деле главный фигурист современности.
Мне нравится Нейтан и абсолютно не нравится Ханью со своими рюшками.
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AlenaPayvina
Иван возносит всех вокруг, кроме наших. У нас сильнейшие фигуристы и фигуристки мира, а Иван их всегда опускает. И Мишина и Гулямов выпуск пенсионеров, и девочки так себе и звёзд нет. Ну блин даже читать такое неприятно. Пошел бы сам и показал как надо. все хороши кроме наших. Любой фигурист самый лучший для него. Ни разу не читала таких постов по наших девочек, как про губанову, и ни разу не читала таких постов ни про одного мальчика. Конечно жесть полная
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Voronok
Опять этот Кузнецов со своей чушью. А вот у них там суперзвезды современности, настоящие короли, последние из могикан, ухх, не то что у нас, не пойми кто пару сезонов катается, удивительно, что выигрывают как то и популярнее того же Чена, но не то, всё не то. До чего ж тошнотворный чел.
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NTLY
Ответ Lizard Wizard
Вы решили побить Кузнецова на его поле?
да просто скорее даже за Нейта обидно. Он заслуживает статьи без постоянного сравнения с Юзу. Ведь главный фигурист на то и главный, что совершенно самодостаточен.
+6
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JSV
На словах под любую чушь можно подогнать основание. Автор подгоняет основание под свой вкус и предпочтения. В ФК это делает почти каждый, кто о нём пишет.
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ЮИ
Это же надо так ужасно рассуждать про классного фигуриста, что аж сил нет дочитать эту пафосную графоманию.
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Ирина С
Какая же несусветная гадость и мерзость всё, что сказано о Ханю. Одного моего минуса автору мало, их множество.
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Александр Шульгин
Редакторы Спортс вы что платите за это? графоманство вам что деньги девать некуда?
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Lizard Wizard
Ответ NTLY
Иван, на сайте так мало фанатов Нейта, что всю статью надо было набрасывать на Ханю, чтобы привлечь в комменты фанатов Юзу? Жаль, что статьи именно про Нейта и его путь у Вас не получилось. P.S.: Пустующие трибуны на ГС в этом сезоне явно говорят о том, кто на самом деле главный фигурист современности.
Вы решили побить Кузнецова на его поле?
+1
-2
-1
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Denkaaaa
слишком много воды,слишком много.
+6
-2
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Александр Шульгин
Боже какой бред я только что прочел. Это просто набор слов.
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Залина Малина
Так ли Нейтан хорош? Думаю не нужно возносить его до небес, как это делали с Ханю и Плющом. Чего не отнять - так это то, что Чена есть свой стиль. Катать, а точнее танцевать под реп (который терпеть не могу), и выглядеть абсолютно органично - вот это мастерство. Современные танцы вообще никто из фигуристов не показывает, в прошлом сезоне было мучительно смотреть на танцоров в ритм-танце. Кто-то даже не понял, что надо показать, кто-то выглядел абсолютно неестественно, кроме ПС, и наших Загорски-Гурейро. В общем, очень важно запомниться программами, Нейтан это сделал. А четвёреые... их и Трусова прыгала.
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