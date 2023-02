В победе Чена над Щербаковой нет политики. Нэтан – главный фигурист современности

Анна Щербакова ожидаемо проиграла Нэтану Чену премию самого ценного фигуриста года.

Пожалуй, ISU сделал все, чтобы это выглядело политикой. Наших спортсменов отменили во всех соревнованиях под эгидой организации, из России забрали этапы Гран-при, и даже в день смерти Александра Горшкова – всемирно известного фигуриста и многолетнего главы федерации – ISU не выдавил пару фраз.

А потому сам факт номинации для Ани уже сенсация. В ISU вдруг решили не притворяться, что один из главных турниров Олимпиады – женское катание – никто не выиграл.

Но награда Чену не имеет ничего общего с отменой России. Живи мы сейчас в нормальном мире, было бы невозможно представить, что Нэтан не получил приз за самый важный сезон в карьере, поворотный в истории мужского катания.

Чен уникален. Нет, погодите, я не собираюсь вещать про залпы четверных в его программах. Сводить уникальность фигуриста к способности скрутить определенное количество оборотов в коньках – это не любить и не понимать фигурное катание.

Чем Нэтан предпочтительнее той же Щербаковой? Особым преображением на пути, который он преодолел за 6-7 лет до статуса суперзвезды. Возможно, уже единственной в фигурном катании.

Кажется, мы не заметили, как прошла эпоха суперзвезд. Уже не соревнуются Ханю, Фернандес, Патрик Чан, Виртью и Моир, Савченко. Современное фигурное катание – удивительно бедное на суперзвезд, их осталось всего три: собственно, Чен, а еще Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. В женском катании суперзвездами последние лет 8 считают талантливых новичков с парой удачных сезонов (прокатов), а пары и вовсе стали андеграундом, пристанищем фигурных пенсионеров и бенефисом Мишиной с Галлямовым.

И все же, почему именно Чен – главный фигурист современности?

Побуду циником, но кажется, Пападакис и Сизерон никогда не избавятся от статуса проигравших. Проигравших, вероятно, главный турнир в истории танцев на льду. В момент, когда танцы достигли высшей точки развития и напряжения. И в красивейшей схватке французы уступили неудержимой, великой страсти Тессы и Скотта (впрочем об этом все сказано 5 лет назад). День Габриэлы и Гийома все-таки наступил в 2022-м, но это золотая олимпийская медаль дождавшихся, когда уйдут сильнейшие. Иногда можно выиграть, но все равно проиграть.

Совсем другая история – Нэтан Чен. Он сверг самого короля – Юдзуру Ханю. Думается, мы не совсем осознаем, что именно сделал Чен.

Юдзуру начал подвиги с откровенного воровства бронзы у Жубера на ЧМ-2012 – возмущалась даже Татьяна Тарасова.

С той самой весны вплоть до Олимпиады-2022 фигурное катание было эпохой Ханю. Небесспорной и неоднозначной. В том смысле, что доминирования Ханю не было – он часто проигрывал, а побеждал порой благодаря причудливому стечению обстоятельств. Но разве смысл пути самурая не в самом пути?

Юдзуру дрался с сопоставимыми по таланту – Чаном, Фернандесом. Можно любить их с точки зрения некой абстрактной эстетики, но никуда не деться от того, что и Патрик, и Хавьер уступили. Патрик, воплощавший новую идеологию через новую систему оценок, и Хавьер, гениальный испанский артист и интерпретатор, сокрушивший сам миропорядок фигурного катания.

После того, как Хавьер сдвоил четверной сальхов в произвольной программе Олимпиады-2018 и отдал Ханю золото, Юдзуру мог смело заканчивать в статусе непобедимого на Играх.

И тогда Чен – с его странной прической и не сползающей с лица ухмылкой, историями про занятия с Рафаэлем Арутюняном по видеосвязи, студенчеством в Йеле, и даже с восемью квадами в двух программах – мог быть чем-то вроде Габриэлы и Гийома. Милотой, которая выделяется на фоне посредственности, но ни в какое сравнение не идет с гигантами прошлого.

Но Ханю не родился девочкой, судьба не подарила ему российский паспорт и не занесла в женское фигурное катание, не познакомила с Этери Тутберидзе. Юдзуру не из тех, кто мечтает об одной победе, дающей право сказать всем «отвалите», и последующем сладком существовании где-то между «Останкино» и софитами новогодних шоу.

А потому японец после Олимпиады-2018 сделал, пожалуй, историческую ошибку – зашел на третий олимпийский цикл. Где был жестоко бит. В этом цикле у Ханю был всего один шанс победить технически более одаренного Нэтана – победить символически, победить, означая другое.

Если Пападакис и Сизерон показали, как можно выиграть, но все равно проиграть, то Каролина Костнер – пример, как можно проиграть, но все равно выиграть.

На позднем этапе карьеры она проиграла все главные старты, но те поражения не делали ее проигравшей. Потому что само существование такого типа катания, сама символика – уже победа. Это символ возвышенного, взрослого, эстетического катания конька, противопоставленного незрелому, юниорскому, читерскому катанию крутки, которое эффективнее для набора баллов.

В этом смысле ранний Чен, та первая версия Чена, вышедшая бороться с Ханю и всем миром – это фигурное катание, каким оно не должно быть. Фигурное катание, превращенное в раннер, где человечек бегает в заданных обстоятельствах и будто бы жрет монетки: фигурное катание, в котором мог бы побеждать и Супер Марио.

Однако весь цикл, предвещавший победу Чена в Пекине, был не вполне понятным человеческому уму и установке «люди не меняются». Циклом перевоплощения Чена из мальчика-попрыгунчика, из более прокачанной версии Бояна Цзиня и Александра Самарина в одного из лучших катальщиков современности.

Объясняйте это как хотите.

Может, в студии гений Рафаэля Арутюняна, создавшего таких изумительных перформеров, как Эшли Вагнер и Адам Риппон. Может, дело в хореографии от Ше-Линн Бурн и Мари-Франс Дюбрей. Может, в таланте Нэтана, который скрывался за шквалом многооборотных прыжков.

Может, у каждого способности раскрываются на разных этапах карьеры – ведь и Хавьер Фернандес когда-то выходил из квадов пешком.

Однако сводить противостояние Ханю и Чена к противостоянию возвышенного фигурного катания со спортивной гимнастикой хотя бы после программы Нэтана Rocketman не имело смысла. В какой-то момент это поняли и судьи – и Чен стал обыгрывать Ханю компонентами.

За цикл 2018-2022 Нэтан дважды взял Финал Гран-при, дважды стал чемпионом мира и выиграл Олимпиаду. Перевес Чена в двух программах Олимпиады-2022 по второй оценке над Ханю составил больше 7 баллов. По технике Юдзуру уступил Чену почти 50 баллов. Это вынос короля. Это формирование новой парадигмы фигурного катания.

Парадигмы, где человек, олицетворявший разбег-прыжок и катание, целившееся в калькулятор, может олицетворять катание, которое целится в сердца.

Это сказка о гадком утенке. Чен стал делать успехи в фигурном катании одновременно с Трусовой. Его феноменальная способность безошибочно крутить квады, запараллелилась с квадовой революцией в женском катании и в разговорах тех времен – предолимпийского Пхенчхана – красной нитью сияло опасение, что мы шагаем в новый вид спорта – антиэстетический, деформированный, извращенный.

Может, Чен испугался и в какой-то момент эвакуировался с этого корабля антиэстетики. Но его абсолютная феноменальность в том, что он вышел за рамки своей изначальной одаренности – примитивной, простой и не вполне фигурной – исключительно технической. И победил короля, доказавшего миру, что программа с тремя и четырьмя квадами может не выглядеть как «Крестный отец» Плющенко.

Он победил одного из двух самых сбалансированных фигуристов в истории. И что самое восхитительное, Нэтан сделал это со своей знаменитой ухмылкой.

Этот кричащий гедонизм, который Чен транслировал коньками, так контрастирующий со сложностью его катания, всегда был его главной загадкой и главным очарованием. Тот же гедонизм, с которым пел Элтон Джон:

It’s just my job, five days a week

A rocket man, a rocket man.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Harry How, Matthew Stockman