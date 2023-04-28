«Нам не помешают ни Некит, ни Паша Воля, ни Бузова Оля». Огненное превью Отара Кушанашвили к матчу c 2Drots

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: Вы наверняка помните Отара Кушанашвили. В нулевых и десятых яркий журналист зажигал на российском телевидении, при этом не забывал о своем главном увлечении – футболе. Отар вел авторскую колонку в «Советском Спорте» и регулярно приходил в шоу Юрия Дудя и Игоря Порошина «Удар головой».

Теперь Кушанашвили врывается в медийный футбол. С третьего сезона Отар – медиадиректор «Родины Медиа».

В блоге «РМ» на Sports.ru регулярно будут выходить новые колонки Отара по актуальными событиям медиафутбола. В прошлой грузинский телеведущий отвечал комментатору «Матч ТВ» Роману Нагучеву. В свежей – в своем неповторимом стиле готовит нас к мегаматчу «Родина Медиа» – 2Drots.

***

Без суесловного кривляния: МЕДИАЛИГА – это более-менее очевидный и почти всегда спорный уровень мастерства и агромадная ярмарка тщеславия. А я живая реликвия каменного века, я помню, как в футбол играл ДАВИД КИПИАНИ, которого сейчас помнят только ВАСЯ УТКИН и журналист СЕРГЕЙ МИКУЛИК (ну, может, СЕМИН пару слов сказал про грузинского Гения ТАРАСОВУ), и я слишком старомоден, чтобы верить, что мои амбиции и желания – единственное, что имеет значение. Тогда как для подавляющего большинства участников Медиалиги только их амбиции и желания и имеют значение. На блатном «АЛЕХА» означает: болтун, враль, хвастун; так вот, таких брандахлыстов в Лиге больше, чем денег у Дженниффер Лопез. Что странно, за немножественными изъятиями, в лиге играют пацаны не первой молодости. Но трудно добиться здравомыслия там, где буффонада вшита в саму ткань действа; там, где горячая лексика – канон, а инструментарий ограничивается гвоздем и молотком.

Берите пример с БАСКЕТБОЛИСТОВ – ТРИУМФАТОРОВ. С ПЕТРУНЕНКО по прозвищу «ВЫДАЮЩИЙСЯ»: они, баскетболисты, тем же «ЗАДРОТАМ» сыграли высокотурбулентный армагеддон-попс, показав, что слишком тонко устроены для этого грубого мира.

Перечитайте «ПЕСНЮ О БУРЕВЕСТНИКЕ»: «ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ ГРЯНЕТ БУРЯ!». Когда кто-нибудь в наших палестинах напутствовал партизан на войнушку цитатами из классиков?!» То-то же! Гете писал: «И наткнулась на волю воля!» Пусть НАША, «РОДИНА», возьмет верх воля, да не помешают нам ни НЕКИТ, ни ПАША ВОЛЯ, ни БУЗОВА ОЛЯ!

ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИЯ О ЛИГЕ

МЕДИАЛИГА – предприятие громкое, как сводный духовой оркестр. Тут надо всем внушить, что в тебе клубится тьма, что ты гангстер, ты должен уметь заплевать – переплевать оппонента; человека неготового поразит афазия; здесь речь каждого сочится сарказмом, а с реальностью на 90 минут кое-как примиряет Игра. А то, что все команды грызутся из-за того, что на поле сплошь профессионалы, – это ведь не какая-то непроницаемая тайна. Команда (любая), у которой у самой в составе нет ни единого МЕДИЙНОГО рыла, желает другой команде (любой), у которой в составе нет ни единой МЕДИЙНОЙ рожи, химической кастрации. На собственно матчах царит атмосфера, точную характеристику которой я нашел у ГОРЬКОГО: «КАКАЯ ГАДОСТЬ, КАКОЕ НИЩЕНСТВО МЫСЛИ, НАХАЛЬСТВО НЕВЕЖЕСТВА И ЦИНИЗМ» (подчеркиваю: речь не про то, что на поле, а про то, что вокруг, на бровке, вне, подле, над).»То есть натуральное скопище псевдофлибустьеров, забывающих, что единственный доподлинный пират – Я.

НАШ ПЕРВЫЙ ТУР

Мы не смогли обыграть «МАТЧ ТВ», хотя должны были, было 53 момента; с другой стороны, мои любимые НАГУЧЕВ и ГЕНИЧ могут заявить, что это они не смогли обыграть «РОДИНУ МЕДИА» и засчитают момент.

Разумеется, у обеих сторон претензии к судьям. Тренер АНДРЕЙ КАРЯКА недоволен, ТАРАСОВ и ТЕКИЛА тоже в расстройстве, но граничащем с яростью. В моем футбольном детстве мой ПАПА про блестящих игроков говорил: «Он – обычный парень, но у него небо в кармане». Я до сих пор ни бельмеса не пойму, но как красиво сказано! Вот такого – с «небом в кармане» – игрока у нас не нашлось.Все раздражены, проблемы с составом, а в ПОНЕДЕЛЬНИК СЛОЖНЕЙШАЯ ИГРА – С «2DRОТS», чей лидер заявил, что футболисты «РОДИНЫ МЕДИА» – «средненькие».

Кровь из носу надо найти в себе ресурсы самообладания.Известное дело, все будут недовольны, но кто-то кого-то должен избить, побить, забороть, похерить: мы сыграли первый матч вничью, соперник проиграл.В атаку, бойцы!

Фото: https://t.me/rodinamediafc