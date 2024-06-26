Это далеко не финал карьеры Модрича. У него еще 4 масштабные цели в «Реале»

Лука Модрич прощается с международным футболом — сборная Хорватии вылетела с Евро-2024. Но на клубном уровне у Модрича еще есть несколько важных целей, чтобы добавить слои золота на свое имя в истории:

• стать игроком с наибольшим количеством трофеев в истории «Реала» (ему нужен хотя бы один);

• завоевать 7(!) возможных трофеев вместе с «Мадридом»;

• выиграть свою 7-ю Лигу Чемпионов и стать игроком с наибольшим количеством титулов в истории (вместе с Карвахалем);

• превзойти Пушкаша и стать самым возрастным игроком, сыгравшим за «Реал» (это произойдет в октябре).