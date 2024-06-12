«Я был уверен». Гюлер объяснил, почему выбрал «Реал» вместо «Барсы»

Прошлым летом «Барселона» была близка к подписанию Арды Гюлера из «Фенербахче». Деку даже ездил в Турцию, чтобы пообщаться с игроком и его семьей.

Однако в борьбу вступил «Реал», который сумел убедить турка переехать в Мадрид.

«Проект, который они [«Реал Мадрид»] предложили мне, был рассчитан на долгое время. Я был уверен, что в тот момент, когда мы сели за стол переговоров с «Мадридом», все уже было готово.

В «Реале» мне сказали, что я стану наследным принцем Луки Модрича, и он произвел на меня впечатление, потому что он невероятный игрок. Когда я услышал об этом проекте, я сказал... это то, что нужно», – рассказал Гюлер.

По прибытии в Мадрид Гюлер столкнулся с травмами, но ему удалось преодолеть трудности и зажечь весной: он забил шесть голов в Ла Лиге с шести ударов по воротам в 12 матчах.