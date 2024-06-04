Тот самый момент, когда Винисиус гарантировал себе «Золотой мяч» - сразу после гола в финале Рио Фердинанд подвел черту

Теперь уже без вариантов.

Рио Фердинанд 9 раз сказал про «Золотой мяч» для Винисиуса за 30 секунд в эфире.

23-летний вингер «Реала» забил второй гол своей команды в недавнем финале Лиги чемпионов в Лондоне против «Боруссии» Дортмунд.

За 30 секунд в эфире TNT Sports после гола бразильца бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии 9 раз сказал о том, что Винисиус Жуниор должен получить «Золотой мяч».