Карло Анчелотти оставляет вопрос с вратарем на финал ЛЧ открытым

Карло Анчелотти высказался по поводу вратаря в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» с «Боруссией».

«Это сложное решение, потому что и Тибо, и Андрей заслуживают сыграть в этом матче по многим причинам. Лунин провел фантастический сезон, Куртуа вернулся после травы, и он лучший голкипер в мире – все знают, на что он способен. Лунин немного приболел, но к субботе успеет восстановиться, тогда я приму решение», - заявил тренер «Мадрида».

«Как я всегда говорю, мне очень нравится конкуренция. На этой неделе у меня не так много дел, поэтому я с удовольствием слушаю споры на эту тему. Так что я не хочу говорить сегодня, кто сыграет в субботу – тогда обсуждения закончатся, а я получаю от них удовольствие».

«Кепа был важным подписанием для нас в этом сезоне. Он не так много провел времени на поле, но стал важным звеном в раздевалке», - добавил Карло.

А кто на ваш взгляд должен защищать ворота «Реала» на «Уэмбли»? Пишите в комментариях.