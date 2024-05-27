Тренер Бразилии объяснил, почему «Золотой мяч» заберет Винисиус

Тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор считает, что Винисиус заберет «Золотой мяч».

«Винисиус провел отличный сезон. Из всех игроков, участвующих на Евро или Копа Америка, никто не провел год с таким балансом, как Вини. Я думаю, что избрание победителя уже происходит, если еще не произошло.

Вряд ли теперь можно что-то изменить одним соревнованием, даже если этот турнир завершает сезон и имеет большое значение в контексте.

Учитывая все, чего Винисиус добился за этот период, будет большим сюрпризом, если победит не он», – заявил Доривал.