«Реал» принял окончательное решение о подписании центрального защитника. Оно вас удивит

«Реал Мадрид» не будет никого подписывать в январе, сообщает корреспондент Marca Хосе Феликс Диас.

Совет директоров не нашел убедительных вариантов на трансферном рынке. Кроме того, Орельен Тчуамени сообщил Карло Анчелотти, что готов при необходимости сыграть на позиции центрального защитника.

«Сливочные» продолжают нацеливаться на нескольких перспективных центральных защитников, но они не предпримут никаких действий до лета.

Ранее Карло Анчелотти попросил клуб подписать нового центрального защитника в январе. Руководитель «Реала» Джуни Калафат начал изучать рынок, но, похоже, не нашел подходящего варианта.

Анчелотти рассчитывает на Антонио Рюдигера и Орельена Тчуамени в матче против «Мальорки», который состоится 3 января. После этого дисквалификация Начо закончится.