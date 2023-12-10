У «Реала» все еще проблемы в защите. Похоже, это лучший вариант состава в отсутствии Карвахаля

В субботу «Реал Мадрид» сыграл вничью 1:1 с «Бетисом». Игра показала, что мадридцы все еще недостаточно надежны в обороне.

Дани Карвахаля, который выбыл из-за травмы подколенного сухожилия, в этом матче очень не хватало. Лукас Васкес вынужденно вышел правым защитником, но выглядел неуверенно. Многие болельщики не хотят, чтобы он выходил в стартовом составе в предстоящих матчах.

Вот защита, которую, по мнению мадридистов, Анчелотти стоит использовать до возвращения Карвахаля:

Почему Менди играет справа? Француз – амбидекстр, поэтому его можно использовать на обоих флангах.