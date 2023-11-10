«Видеть счастье в глазах ребенка - бесценно!». Марсело продолжает влюблять в себя фанатов

Если вы думаете, что Марсело уехал в Бразилию, чтобы просто встретить футбольную старость, то вы ошибаетесь.

Экс-защитник «Реала» продолжает радовать фанатов как на поле, так и за его пределами. Стоит ли говорить, что бразильцы его обожают?

Игрок регулярно встречается с болельщиками, а особенно - с детьми.

Фанаты «Флуминенсе» счастливы, что у них есть такой игрок.

💭 «Игроки для детей все равно, что супергерои. Видеть счастье в глазах ребенка - бесценно!»

💭 «Вышел быстрее, чем после вылета на ЧМ».

💭 «Подарите Луции [имя девочки] абонемент на все игры в следующем сезоне».

💭 «Он очень мило выглядит рядом с детьми».

💭 «Как можно не любить Марсело?»