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«Мы полностью верим в него». Анчелотти уверен, что Лунин сможет стать первым вратарем «Реала» после травмы Куртуа

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Не темнит ли Карло?

В четверг, буквально за пару дней до первого матча «Реала» в Ла Лиге, Тибо Куртуа порвал «кресты» на тренировке и выбыл практически на весь сезон. Моментально полились новости о том, что мадридцы срочно начали искать ему замену, потому что Анчелотти не рассчитывает на Андрея Лунина. Однако в первой пресс-конференции сезона главный тренер отверг эти предположения.

«Вчера был плохой день для всех нас. Травмы случаются, и мы надеемся, что он скоро поправится. Мне очень грустно за Куртуа, но я не беспокоюсь. Пришло время оказать Лунину полную поддержку. Ему не хватает опыта, но он очень хорошо провел предсезонку. Мы доверяем Лунину, и, очевидно, он сыграет завтра».

Однако все же Анчелотти подтвердил, что «Мадрид» выйдет на рынок в поисках нового голкипера до закрытия трансферного окна:

«Новый вратарь? Да, мы должны об этом подумать. Если мы подпишем нового вратаря, в команде будет только еще один игрок. Мы полностью верим в Лунина».

 

3 комментария

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Vlad
Надо дать Лунину шанс. Возможно это его звёздный час.
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goosebumps
Перемога
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owanez
Когда--то Касильяс, воспользовавшись травмами Иллгнера и Канисареса стал первым. Почему бы сейчас и не...?
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