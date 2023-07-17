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Собирают деньги? «Реал» продает трех молодых игроков

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Рафа Марин
Футбол Футбол

По информации Diario AS, «Реал Мадрид» выставил на продажу Антонио Бланко, Серхио Аррибаса и Рафу Марина.

«Мадрид» намерен продать этих игроков, сохранив за собой 50% прав на их будущую продажу или трансфер. Таким образом, «Реал»сможет вернуть их в будущем за небольшую плату, как это было сделано в случае с Франом Гарсией.

Мадридский клуб планирует выручить от продажи молодых игроков этим летом не менее 20 млн евро.

За 22-летнего Бланко, который сенсационно выступал за «Кастилью» в прошедшем сезоне, «Реал» просит 10 млн евро. А за 21-летнего Марина – 8 млн евро.

Antonio Blanco to leave Real Madrid this summer—report - Managing Madrid

2 комментария

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Хазяин
Бланко хорош, но центр и так перенасыщен
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Азрет-Али Айбазов
Выступление за Кастилью не показатель. 10 млн много, тем более на таких условиях.
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