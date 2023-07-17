По информации Diario AS, «Реал Мадрид» выставил на продажу Антонио Бланко, Серхио Аррибаса и Рафу Марина.

«Мадрид» намерен продать этих игроков, сохранив за собой 50% прав на их будущую продажу или трансфер. Таким образом, «Реал»сможет вернуть их в будущем за небольшую плату, как это было сделано в случае с Франом Гарсией.

Мадридский клуб планирует выручить от продажи молодых игроков этим летом не менее 20 млн евро.

За 22-летнего Бланко, который сенсационно выступал за «Кастилью» в прошедшем сезоне, «Реал» просит 10 млн евро. А за 21-летнего Марина – 8 млн евро.