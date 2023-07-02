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Мариано Диас может вернуться во Францию - футболистом интересуется клуб из Лиги 1

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Мариано Диас после истечения срока действия контракта с «Мадридом» остается свободным агентом. Нападающим интересуются несколько команд Ла Лиги, а также несколько зарубежных клубов.

Наибольший интерес проявляет «Ницца». Если стороны договорятся, то Мариано может вернуться во французский футбол.

Мариано уходил из «Мадрида» в «Лион» летом 2017 года. Ему удалось блеснуть в Лиге 1, он забил 18 голов в своем единственном сезоне во Франции и вернулся в «Реал», которым тогда руководил Хулен Лопетеги. Но с 2018 года и по сей день Мариано почти не получал игрового времени в Королевском клубе.

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