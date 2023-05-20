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«Реал» готов перевести звезду «Кастильи» в первую команду в следующем сезоне

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Альваро Даниэль Родригес
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» решил перевести молодого нападающего Альваро Родригеса в первую команду в следующем сезоне, сообщает журналист Хосе Мануэль Морено.

18-летняя звезда «Кастильи» показывает впечатляющие результаты под началом Рауля: на счету Альваро 7 голов и 2 результативные передачи в 23-х матчах.

Родригес уже провел несколько матчей за команду Карло Анчелотти в этом сезоне и выглядел убедительно. Он забил один гол (в ворота «Атлетико»!) и отдал голевую передачу в 5 матчах за основную команду «Мадрида».

Родригес мог бы стать хорошей альтернативой Кариму Бензема и увеличить количество вариантов «сливочных» в атаке.

23 комментария

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Геннадий Чеботарев
это все пустые слова если будет анчелоти. кто мешал ему это делать в этом сезоне? а он обязан был заиграть пацана но не делал этого.
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Ummash
Удачи тебе Родригес
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Mr. Galacticos
давно пора - парень заслужил!
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saric
7 голов и 2 результативные передачи в 23-х матчах - а где впечатляющая результативность?
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Moscwow
Ответ Brigande
Вот вам и усиление долгожданное , товарищи Мадридисты) Помойка AS со своими Осимхенами и Кейнами может и дальше дурачков дурить . Итого , у нас пошедший на спад Бензема , который в этом сезоне ни одну игру не провел на уровне предыдущего , а ожидать , что он в 36 воспрянет в следующем как то оптимистично , и юнец из Кастильи . Ах да , еще есть юнец из Бразилии через 1,5 года . Вот как с таким ростером решать те цели которые этот клуб ставит перед собой априори ? Не фанат Анчелотти , но что он может с этим всем сделать ?
2 хет-трика за неделю, один из них Барсе, 16 голов за 10 матчей, ни одну игру не провел на уровне говоришь? От Бензема никто не ждал повторения прошлого сезона, учитывая возраст всем было очевидно, что это был его пик за всю карьеру и сполна собрал и личных и командных трофеев. Ну и ни Осимхен ни тем более Кейн не нужны в Реале. Нападающих подходящих по уровню клубу всего два - Мбаппе и Холанд, ни один из них недоступен
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obid
Ну да, прям впечатляющая статистика, выдающиеся результаты.
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Brigande
Вот вам и усиление долгожданное , товарищи Мадридисты)
Помойка AS со своими Осимхенами и Кейнами может и дальше дурачков дурить .
Итого , у нас пошедший на спад Бензема , который в этом сезоне ни одну игру не провел на уровне предыдущего , а ожидать , что он в 36 воспрянет в следующем как то оптимистично , и юнец из Кастильи . Ах да , еще есть юнец из Бразилии через 1,5 года . Вот как с таким ростером решать те цели которые этот клуб ставит перед собой априори ? Не фанат Анчелотти , но что он может с этим всем сделать ?
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xankeldi
Ответ Геннадий Чеботарев
прикалываешся? это все нее про анчелоти.
Это же не компьютерная игра. Ничего что этот парень нужен и Кастилье и Раулю для выполнения своих задач?
Понимаю что все работают для блага основной команды, но будучи начальником отдела будешь ли ты вырывать сотрудников у других отделов не учитывая их задачи?

Насчет того что с бразильцами плотно работал только Зизу, при нем кстати Винисиус был просто бегунком и много порол моментов. Даже деградировал в отличии от Солари. А при Анчелотти стал торговым вингером. Также как и Родриго, которому бы физику подтянуть и можно смело в центр ставить, а направо профильного вингера бы
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АНДРЮХА87
Парень, конечно заслужил, но это не решение проблемы. Нужен готовый форвард, а ему еще учиться и учиться!
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Adi Sars
Если Родригесу дадут хотя бы 100 минут в оставшихся матчах, то можно сказать, что на него делают ставку, а так пока желтухой попахивает
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Asad Nizamov
Готовый преспективный высокий голодный игрок, но нет лучше Асенсио или Азара в центр ставить
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Геннадий Чеботарев
Ответ obid
Ну да, прям впечатляющая статистика, выдающиеся результаты.
а ты подели те секунды,которые он был на поле на результативные лействия и получишь статистику которой и близко нет даже у твоего кумира холанда.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Maksat Hasanow
А то что он на 5 игр выпустил это нечего? Ну да большинстве случаев на пару минут. Но этого хватит чтобы понять что такое настоящий футбол (и кстати и не растерялся нормально так играл) и помнится Рауль или Анчи(точно не помню но скорее всего Рауль) сказал что следующем сезоне Родригес будет играть с основой командой. И ему надо хорошенько потренироваться в Межсезонье. Думаю если с ним поработать как с Вини(физически тоже обязательно) думаю станет топом за год или полтора
вот именно,что если с этим парнем поработать как с вини,но только не анчелоти а Зидан год персонально дополнительно работал с Винисиусом и Родриго.
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xankeldi
Ответ Геннадий Чеботарев
ни кто кроме Зидане не работал персонально дополнительно с Винисиусом и Родриго. или ты считаешь что это было ни о чем? а великий гений анчелоти за три недели предсезонка вывел его на другой уровень? ну ну.
Смешно когда тренера уровня Анчелотти обесценивают)
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Геннадий Чеботарев
Ответ xankeldi
Смешно когда тренера уровня Анчелотти обесценивают)
а по твоему он все хорошо делает? его пеп просто деклассоровал,как тренера. и показал таким как ты кто он есть. и тоже самое даже Хави тебе показывал,но ты в это не верил.
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Геннадий Чеботарев
Ответ xankeldi
Подростешь и поймешь, что одной игрой величие тренера не измеряется. Хави и сам сказал что слово деклассирование неуместно. Получается в ответке кубка Анчи деклоссировал Хави? В 2013г деклассировал Пепа с Баварией? А в 2011г Фергюсона деклассировал Сити? По мне нынешний Реал сыграл лучше нежели то поражение Зидана от Пепа, когда были привозы Варана. Или ты реально считаешь что в начале прошлого сезона любой тренер бы привел Мадрид к дублю? Или все коллеги Анчелотти и игроки знают о футболе хуже тебя, если его уважают? Думаешь его только за человеческие заслуги уважают а как тренера считают нулем?
школяр ты не понимаешь что пишешь. посмотри игры реала,найди там тренерские ходы? это тебе не играть в фифу
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