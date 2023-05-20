23 комментария

«Реал Мадрид» решил перевести молодого нападающего Альваро Родригеса в первую команду в следующем сезоне, сообщает журналист Хосе Мануэль Морено.

18-летняя звезда «Кастильи» показывает впечатляющие результаты под началом Рауля: на счету Альваро 7 голов и 2 результативные передачи в 23-х матчах.

Родригес уже провел несколько матчей за команду Карло Анчелотти в этом сезоне и выглядел убедительно. Он забил один гол (в ворота «Атлетико»!) и отдал голевую передачу в 5 матчах за основную команду «Мадрида».

Родригес мог бы стать хорошей альтернативой Кариму Бензема и увеличить количество вариантов «сливочных» в атаке.