23 комментария

«Реал» готов перевести звезду «Кастильи» в первую команду в следующем сезоне
«Реал Мадрид» решил перевести молодого нападающего Альваро Родригеса в первую команду в следующем сезоне, сообщает журналист Хосе Мануэль Морено.
18-летняя звезда «Кастильи» показывает впечатляющие результаты под началом Рауля: на счету Альваро 7 голов и 2 результативные передачи в 23-х матчах.
Родригес уже провел несколько матчей за команду Карло Анчелотти в этом сезоне и выглядел убедительно. Он забил один гол (в ворота «Атлетико»!) и отдал голевую передачу в 5 матчах за основную команду «Мадрида».
Родригес мог бы стать хорошей альтернативой Кариму Бензема и увеличить количество вариантов «сливочных» в атаке.
Помойка AS со своими Осимхенами и Кейнами может и дальше дурачков дурить .
Итого , у нас пошедший на спад Бензема , который в этом сезоне ни одну игру не провел на уровне предыдущего , а ожидать , что он в 36 воспрянет в следующем как то оптимистично , и юнец из Кастильи . Ах да , еще есть юнец из Бразилии через 1,5 года . Вот как с таким ростером решать те цели которые этот клуб ставит перед собой априори ? Не фанат Анчелотти , но что он может с этим всем сделать ?
Понимаю что все работают для блага основной команды, но будучи начальником отдела будешь ли ты вырывать сотрудников у других отделов не учитывая их задачи?
Насчет того что с бразильцами плотно работал только Зизу, при нем кстати Винисиус был просто бегунком и много порол моментов. Даже деградировал в отличии от Солари. А при Анчелотти стал торговым вингером. Также как и Родриго, которому бы физику подтянуть и можно смело в центр ставить, а направо профильного вингера бы