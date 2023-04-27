Самокритично.

Бывший защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини был очень близок к тому, чтобы присоединиться к «Реалу» в 2021 году.

В недавнем интервью с итальянским изданием Tuttosport футболист «Лос-Анджелеса» рассказал, почему он не захотел стать игроком мадридского клуба:

«Я был действительно близок к «Реалу» только один раз в своей карьере. Давиде Липпи, мой агент, знает лучше меня, потому что эти вещи меня мало интересовали. Я всегда был человеком, который очень сосредоточен на игре, но в то время мы были очень близки к моему переходу в «Реал Мадрид». Оглядываясь назад, я могу сказать, что это был бы хороший опыт, потому что я человек, который любит много путешествовать.

Однако я думаю, что я не подходящий игрок для испанского футбола. Со мной было бы так же, как с Каннаваро и Самуэлем, которые уехали играть в Испанию и продержались там 2-3 года. Заинтересованность «Реала» была честью, но я могу сказать, что очень доволен тем, как все пошло дальше. Возможность написать историю такого клуба, как «Ювентус», не для всех».

Сложно сказать, выиграли бы или проиграли «Реал» и сам Кьеллини от этого трансфера, теперь мы этого не узнаем никогда. Однако Джорджо точно упустил большую возможность завоевать свой первый трофей Лиги чемпионов.