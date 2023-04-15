Восстановился от травмы и готов.

Недавно стало известно, что в матче против «Кадиса» не будет Винисиуса Жуниора и Тони Крооса. Болельщики «Мадрида» стали рассуждать, кого бы они хотели видеть в старте вместо бразильца.

Большинство пришло к выводу, что место на поле заслужил Эден Азар. Бельгиец заработал этот шанс после того, как неплохо вошел в игру против «Вальядолида».

💭 Хочу видеть в старте Азара, так как в последний раз, когда он вышел на поле, он показал хорошую игру. Нашим игрокам старта надо отдохнуть, чтобы быть в форме к матчам Лиги чемпионов.

💭 Азар лучший вариант на левый фланг, когда Винисиус недоступен.

💭 Дайте Эдену сыграть матч, чтобы он смог проявить себя.

А как вы думаете, кто смог бы лучше заменить Винисиуса на его позиции? Пишите в комментариях.