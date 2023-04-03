Говорит Мадрид
Блог

Сын Карло Анчелотти сообщил «Мадриду» о своем желании уйти из клуба

Реал Мадрид Реал Мадрид
Давиде Анчелотти
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Сын Карло Анчелотти и помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти сообщил клубу, что хочет уйти в конце сезона, пишет издание Diario AS.

Давиде начал работать со своим отцом в 2012 году, тогда он занимал должность тренера по фитнесу в «ПСЖ». Давиде продолжил выполнять свои обязанности, когда год спустя Анчелотти перешел в «Реал Мадрид».

В 2016 году в «Баварии» Давиде стал помощником Карло Анчелотти и занимал эту должность в «Наполи», в «Эвертоне» и занимает в «Реале».

Теперь 33-летний специалист намерен строить собственную тренерскую карьеру.

Трещины в отношениях семьи Анчелотти начали появляться в феврале, когда Карло и его сын, казалось, одновременно давали команде разные указания футболистам.

Между тем сам Карло Анчелотти заявил, что хочет остаться в «Мадриде» до 2024 года, если ему представится такая возможность.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
"Одновременно давали разные указания футболистам" - А то что они могли давать одновременно указания разным футболистам , а не одному и тому же догадаться конечно сложно) На кого рассчитаны такие статьи ,совсем уж за дурачков людей держат
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lifar Skladchikov
источник AS. Желтая газетенка, Карло ни с кем не ссорился, а уж со своим сыном я думаю и подавно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий