Сын Карло Анчелотти и помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти сообщил клубу, что хочет уйти в конце сезона, пишет издание Diario AS.

Давиде начал работать со своим отцом в 2012 году, тогда он занимал должность тренера по фитнесу в «ПСЖ». Давиде продолжил выполнять свои обязанности, когда год спустя Анчелотти перешел в «Реал Мадрид».

В 2016 году в «Баварии» Давиде стал помощником Карло Анчелотти и занимал эту должность в «Наполи», в «Эвертоне» и занимает в «Реале».

Теперь 33-летний специалист намерен строить собственную тренерскую карьеру.

Трещины в отношениях семьи Анчелотти начали появляться в феврале, когда Карло и его сын, казалось, одновременно давали команде разные указания футболистам.

Между тем сам Карло Анчелотти заявил, что хочет остаться в «Мадриде» до 2024 года, если ему представится такая возможность.