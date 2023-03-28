Зинедин Зидан – один из кандидатов на пост главного тренера «Мадрида» в случае если Карло Анчелотти покинет свой пост летом.

Француз готов сказать «да» клубу только если будут соблюдены два условия, сообщает Defensa Central.

Азар останется в «Мадриде»

Анчелотти совершенно не рассчитывает на бельгийца и почти не предоставляет ему игрового времени. Несмотря на то, что контракт Эдена истекает в 2024 году, его больше не считают частью проекта и готовы отпустить в июне.

Однако у Зидана другое мнение – он хочет оживить карьеру Азара.

Дюпон вернется

Грегори Дюпон отвечал за физическую подготовку футболистов при Зидане. Кроме того, он работал в «Лилле», когда там играл Азар и не травмировался. Конечно, если Эдену удастся возобновить карьеру, то все мадридисты будут рады, хотя пока это кажется маловероятным.