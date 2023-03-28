Зидан назвал два условия для своего возвращения в «Мадрид»
Зинедин Зидан – один из кандидатов на пост главного тренера «Мадрида» в случае если Карло Анчелотти покинет свой пост летом.
Француз готов сказать «да» клубу только если будут соблюдены два условия, сообщает Defensa Central.
Азар останется в «Мадриде»
Анчелотти совершенно не рассчитывает на бельгийца и почти не предоставляет ему игрового времени. Несмотря на то, что контракт Эдена истекает в 2024 году, его больше не считают частью проекта и готовы отпустить в июне.
Однако у Зидана другое мнение – он хочет оживить карьеру Азара.
Дюпон вернется
Грегори Дюпон отвечал за физическую подготовку футболистов при Зидане. Кроме того, он работал в «Лилле», когда там играл Азар и не травмировался. Конечно, если Эдену удастся возобновить карьеру, то все мадридисты будут рады, хотя пока это кажется маловероятным.
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