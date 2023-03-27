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Муки выбора: Карло Анчелотти предстоит решить вопрос с центральными защитниками

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Если и есть тренер, который умеет управлять раздевалкой и поддерживать хорошие отношения со всеми футболистами, то это Карло Анчелотти.  

Но скоро итальянскому специалисту предстоит столкнуться с проблемой - выбором центральных защитников в стартовый состав. Алаба восстановился и набирает форму в сборной, Начо уже в отличной форме и выручал команду много раз, Милитао и Рюдигер тоже на месте.  

Кроме того, Ферлан Менди готов вернуться на левый фланг, поэтому Начо будет сложно передвинуть на эту позицию, чтобы сохранить в составе. 

Первым после международного перерыва станет матч с «Вальядолидом» в Ла Лиге, там Карло Анчелотти сможет присмотреться и решить, какой состав он будет выпускать на ключевые игры в полуфинале Кубка Короля против «Барселоны» и в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси». 

А кого из центральных защитников вы хотели бы видеть в основе команды? 

 

1 комментарий

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Геннадий Чеботарев
он и выберет алаба-рюдигер
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