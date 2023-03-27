Если и есть тренер, который умеет управлять раздевалкой и поддерживать хорошие отношения со всеми футболистами, то это Карло Анчелотти.

Но скоро итальянскому специалисту предстоит столкнуться с проблемой - выбором центральных защитников в стартовый состав. Алаба восстановился и набирает форму в сборной, Начо уже в отличной форме и выручал команду много раз, Милитао и Рюдигер тоже на месте.

Кроме того, Ферлан Менди готов вернуться на левый фланг, поэтому Начо будет сложно передвинуть на эту позицию, чтобы сохранить в составе.

Первым после международного перерыва станет матч с «Вальядолидом» в Ла Лиге, там Карло Анчелотти сможет присмотреться и решить, какой состав он будет выпускать на ключевые игры в полуфинале Кубка Короля против «Барселоны» и в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Челси».