Летом 3 игрока должны вернуться в «Реал» из аренды. Мадридцы хотят сохранить одного из них

Даже готовят новый контракт.

Ожидается, что Браим Диас, Рейньер и Антонио Бланко вернутся в «Реал», ведь летом истекают сроки их аренды, и одного из этих игроков мадридцы хотят сохранить.

Испанское издание Relevo сообщает, что в «Лос Бланкос» хотят, чтобы Диас вошел в первую команду, так как он отлично проявил себя в «Милане». Его нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2025 года, но ему хотят предложить новое соглашение до 2027 года. А вот больших планов на Рейньера и Бланко нет.

В этом сезоне Браим забил 7 голов в 24 матчах за «россонери».

У двух других игроков все не так успешно: Рейньер даже не играет в «Жироне» в основном составе, а Бланко регулярно выступает в «Алавесе» из второго дивизиона.

❓ А как бы вы решили будущее этих трех игроков?