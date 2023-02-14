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Летом 3 игрока должны вернуться в «Реал» из аренды. Мадридцы хотят сохранить одного из них

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Антонио Бланко Антонио Бланко
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Рейньер Рейньер
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Даже готовят новый контракт.

Ожидается, что Браим Диас, Рейньер и Антонио Бланко вернутся в «Реал», ведь летом истекают сроки их аренды, и одного из этих игроков мадридцы хотят сохранить.

Испанское издание Relevo сообщает, что в «Лос Бланкос» хотят, чтобы Диас вошел в первую команду, так как он отлично проявил себя в «Милане».  Его нынешний контракт с «Реалом» рассчитан до 2025 года, но ему хотят предложить новое соглашение до 2027 года. А вот больших планов на Рейньера и Бланко нет.

В этом сезоне Браим забил 7 голов в 24 матчах за «россонери».

У двух других игроков все не так успешно: Рейньер даже не играет в «Жироне» в основном составе, а Бланко регулярно выступает в «Алавесе» из второго дивизиона.

А как бы вы решили будущее этих трех игроков?

1 комментарий

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Андрей Хенто
Рейньер действительно разочаровал. Браиму Диасу не хватает стабильности, но в целом неплохой вариант. Мне нравится, как раскрылся Кубо в Сосьедаде, просто топ игру демонстрирует.
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+4
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