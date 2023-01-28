Карло Анчелотти прокомментировал слухи об интересе «Эвертона» к его сыну Давиде

После увольнения Френка Лэмпарта, «Эвертон» находится в поиске нового тренера. Недавно появилась информация об интересе англичан к Давиде Анчелотти, сыну и правой руке Карло.

Главный тренер «Мадрида» во время пресс-конференции перед матчем с «Реал Сосьедад» прокомментировал эти слухи.

«Давиде хочет стать главным тренером первой команды и однажды это произойдет, но не в ближайшее время», - заявил Карло, подтвердив, что Анчелотти-младший останется в «Мадриде».

«Нам хорошо здесь, когда я решу завершить карьеру или он решит тренировать самостоятельно, то он сможет уйти это без проблем. Давиде должен строить свою карьеру, у него все для этого есть. Сейчас мы в «Мадриде» и должны доделать нашу работу, пока она не завершена».