Тчуамени сыграет в старте Франции в матче с Австралией, Камавинга на скамейке запасных
Официально подтверждено, что Орельен Тчуамени будет стартовать за Францию в первом матче чемпионата мира 2022 года против Австралии.
Другой игрок «Реала» Эдуардо Камавинга остается на скамейке запасных.
Франция: Льорис; Павар, Конате, Упамекано, Л. Эрнандес; Тчуамени, Рабьо; Дембеле, Гризманн, Мбаппе; Жиру.
Франция играет в группе D с Австралией, Данией и Тунисом. Ранее сегодня Дания и Тунис сыграли вничью 0:0.
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