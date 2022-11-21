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Тчуамени сыграет в старте Франции в матче с Австралией, Камавинга на скамейке запасных

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Орельен Тчуамени Орельен Тчуамени
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Официально подтверждено, что Орельен Тчуамени будет стартовать за Францию ​​в первом матче чемпионата мира 2022 года против Австралии. 

Другой игрок «Реала» Эдуардо Камавинга остается на скамейке запасных.

Франция: Льорис; Павар, Конате, Упамекано, Л. Эрнандес; Тчуамени, Рабьо; Дембеле, Гризманн, Мбаппе; Жиру.

Франция играет в группе D с Австралией, Данией и Тунисом. Ранее сегодня Дания и Тунис сыграли вничью 0:0.

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