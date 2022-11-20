Рауль назвал имя одного юноши из «Кастильи», который достоин играть за первую команду

Рауль считает одно игрока «Кастильи» достойным игры за первую команду. Речь идет о Серхио Аррибасе.

Тренер похвалил юношу на одном из интервью:

«Серхио Аррибас – игрок с большим талантом, и он для нас очень значим. Он является ориентиром для команды, и игроки знают, что если они дадут ему мяч, он сможет добиться успеха. Сегодня он доказал, что особенно хорош в ситуациях один на один, он способен решать. Сейчас Серхио на правильном пути. Он проходит через необходимый процесс взросления в «Кастилье», в мае он будет готов принять решение. Но он должен продолжать играть определяющую роль в каждом матче».

Недавно Аррибасу исполнился 21 год, он великолепно выступает за «Кастилью».

Возможно, если Карло Анчелотти даст парню шанс, Серхио сможет помочь первой команде, как думаете?