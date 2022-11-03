Хвича Кварацхелия: «Я мечтаю выиграть Лигу чемпионов с «Мадридом»

Сенсация «Наполи» вингер Хвича Кварацхелия, считающийся одним из претендентов на Золотой Мяч в будущем году, рассказал о своей большой мечте.

В интервью для итальянского издания Corriere dello Sport Кварацхелия признался:

«Моя главная мечта? Выиграть Лигу чемпионов с «Мадридом».

«В детстве я болел за «Реал Мадрид», я всегда смотрел их матчи», - говорил Хвича перед тем, как присоединиться к «Наполи» за 10 млн евро из «Динамо Батуми».

Грузин забил уже 8 голов и сделал 10 ассистов всего за 17 матчей за неаполитанцев.

Многие топ-клубы резко заинтересовались футболистом, но один из главных героев сезона мечтает о «Мадриде».