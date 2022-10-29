Фанаты «Реала» боятся встречи с одним клубом в ЛЧ. Все дело в конкретном футболисте

В сети завирусился ролик со вторым ассистом Кварацхелии в матче «Наполи» против «Сассуоло».

Неожиданно ролик стал популярным среди фанатов «Реала». Болельщики «Мадрида» впечатлены игрой грузинского полузащитника и теперь даже опасаются встречи своей любимой команды с «Наполи» в Лиге чемпионов.

А некоторые поклонники «сливочных» просто влюбились в игру Хвичи и считают, что «Реал» обязан подписать грузина как можно быстрее.

Делимся комментариями фанатов «Мадрида»:

💭 «Кварацхелия оформил два ассиста и забил всего за 36 минут! Дамы и господа, кажется, на данный момент «Наполи» – лучшая команда в Европе. После «Реала», разумеется».

💭 «Этот «Наполи» не остановит даже «Реал». Надеюсь, мы с ними не встретимся в Лиге чемпионов».

💭 «Боюсь, «Наполи» выиграет и Серию А, и Лигу чемпионов. Вы только задумайтесь, у них наверняка будет преимущество после чемпионата мира, ведь почти никто из игроков «Наполи» не отправится на Мундиаль. С «Реалом» ситуация совершенно другая».

💭 «Я в восторге от Хвичи. Вполне могу представить, что «Реал» купит Кварацхелию за рекордную для клуба сумму. Было бы здорово увидеть его в нашей команде».

💭 «Я не знаю, как у вас получается писать фамилию Хвичи, у меня просто не выходит, лол! Но он правда хороший игрок. А Спаллетти как всегда ставит изысканный футбол».

💭 «Через три года Хвича спокойно может перейти в «Реал», у него невероятный потенциал».

💭 «Черт, меня пугает этот парень. Не хочу, чтобы «Мадрид» раньше времени встречался с «Наполи». Они выглядят грозно».

💭 «Кварацхелия – хороший игрок, но в «Реале» у него не будет достаточно игрового времени, пусть остается в «Наполи», с ними он точно что-то выиграет».

💭 «Если мы подпишем Хвичу, это будет просто невероятно!»

Кварацхелия в этом сезоне действительно выступает блестяще. Команда Спаллетти уверенно занимает первую строчку Серии А, но сможет ли «Наполи» одолеть «Реал» в очном противостоянии?