Эден Азар заработал 3,6 млн евро, пропустив последние 6 матчей «Мадрида» в Ла Лиге

Эден Азар пропустил шесть матчей «Мадрида» в Ла Лиге подряд. Последний раз бельгиец играл за «сливочных» против «Мальорки» в сентябре.

Тем не менее 31-футболист смог заработать 3,6 млн евро за последние шесть недель. Дело в том, что Эден Азар – самый высокооплачиваемый игрок «Реала»: его доход составляет 600 000 евро за неделю, сообщает Capology.

Азар неожиданно получил место в основе в матче Лиги чемпионов против «Шахтера», но, к сожалению, не смог впечатлить своей игрой.

Кого следует винить в ситуации Эдена: Карло Анчелотти, за то, что посадил его на скамейку, или самого игрока?