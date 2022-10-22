Качественный скачок Родриго: бразилец - самый результативный футболист до 21 года

Родриго навсегда запомнит 2022 год, как важнейший в своей карьере. Бразилец стал самым результативным футболистом до 21 одного года – на его счету 22 мяча. В сезоне 2022/23 стало окончательно ясно, что Родриго готов ко всему.

Все началось 2 февраля – тогда Родри сыграл свой первый матч за сборную Бразилии с 2020 года и воспользовался своим шансом: за 8 минут на поле он забил дебютный гол.

Роль Родриго в успехе «Мадрида» в Лиге чемпионов против «Челси» и «Сити» в апреле и мае мы и так все помним – он стал главным героем камбэков команды Анчелотти.

Текущий сезон Родри начал не менее ярко, чем завершил предыдущий: у него уже 5 голов и 5 ассистов за 13 матчей со «сливочными» и он в шаге от поездки в Катар.

Статистика подтверждает, что Родриго – самый результативный молодой футболист на сегодняшний день. С начала 2022 года (и с учетом матчей как за клуб, так и за сборную) бразилец принял участие в наибольшем количестве голов – 22 (13 голов и 9 ассистов), на один гол опередив Хвичу Кварацхелию, новичка «Наполи». Оба футболиста сыграли по 46 матчей.

За Родри и Хвичей следуют Джамал Мусиала (19), Букайо Сака (19), Данго Уаттара (18), Доминик Собослаи (18), Джуд Беллингем (16), Элье Ваи (13), Габриэль Мартинелли (12) и Мишель Олисе (11).