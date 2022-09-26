Стало известно, когда Азар и Бензема вернутся в строй

Карим Бензема и Эден Азар были травмированы, под угрозой стояло их участие в ключевых матчах Лиги чемпионов и даже класико.
Бензема травмировался в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» и пропустил мадридское дерби. Азар получил повреждение в матче сборной Бельгии против Голландии и был заменен на 60-й минуте встречи.
Но фанаты мадридского «Реала» могут быть спокойны: испанские журналисты сообщают, что игроки вернутся в строй уже очень скоро.
Эду Агирре утверждает, что Бензема уже полностью восстановился после травмы и будет готов к встрече с «Осасуной», которая состоится 2 октября.
По словам журналиста Марио Кортеганы, повреждение Азара несерьезное, поэтому ожидается, что бельгиец также сыграет с «Осасуной».
Здоровья парням!
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