Стало известно, когда Азар и Бензема вернутся в строй

Карим Бензема и Эден Азар были травмированы, под угрозой стояло их участие в ключевых матчах Лиги чемпионов и даже класико.

Бензема травмировался в игре группового этапа Лиги чемпионов против «Селтика» и пропустил мадридское дерби. Азар получил повреждение в матче сборной Бельгии против Голландии и был заменен на 60-й минуте встречи.

Но фанаты мадридского «Реала» могут быть спокойны: испанские журналисты сообщают, что игроки вернутся в строй уже очень скоро.

Эду Агирре утверждает, что Бензема уже полностью восстановился после травмы и будет готов к встрече с «Осасуной», которая состоится 2 октября.

По словам журналиста Марио Кортеганы, повреждение Азара несерьезное, поэтому ожидается, что бельгиец также сыграет с «Осасуной».

Здоровья парням!