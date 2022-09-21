«Он не стоит больше Тчуамени»: фанаты «Реала» в шоке от цены на Беллингема

Кажется, все топовые клубы Европы интересуются юным дарованием дортмундской «Боруссии» – Джудом Беллингемом.

«Шмели», очевидно, это отлично понимают. The Athletic сообщает, что «Боруссия» согласится продать англичанина минимум за 150 млн евро. Контракт Джуда и Дортмунда рассчитан до 2025 года, но, учитывая то, какой футбол показывает Беллингем уже сейчас, полузащитник захочет расстаться с «Боруссией» гораздо раньше.

Многие фанаты «Реала», узнав новый ценник Беллингема, расхотели видеть англичанина в своем клубе – цена, по их мнению, слишком высокая. Хотя некоторые все же верят в то, что «сливочные» раскошелятся и купят столь талантливого игрока.

Делимся комментариями болельщиков «королевского клуба»:

💭 «150 млн? Поздравляю «Ливерпуль» с новым подписанием».

💭 «Мы только что выкинули сотку на Тчуамени, не думаю, что мы не можем отдать такую ​​сумму за Беллингема».

💭 «Спасибо, «Ливерпуль». По такой высокой цене «Реал» никого покупать не будет».

💭 «150 млн евро? Серьезно? На прошлой неделе было 100 млн евро. Да никогда мы за него столько не заплатим!».

💭 «Английские игроки так переоценены. Пустой пиар».

💭 «Надеюсь, цена вырастет еще больше, и мы точно не купим этого парня. Он нам не нужен, и он не стоит больше, чем Тчуамени, максимум Джуда – 80 млн».

💭 «Боже «Мадрид» должен забыть про этого чувака, он неплох, но не так хорош, как его изображают в СМИ! Просто хайп, как обычно бывает с английскими игроками».

Кажется, футбольный рынок продолжает сходить с ума. Действительно ли Беллингем стоит таких денег? Или в современных реалиях купить топового игрока за разумную сумму нереально? Делитесь своими мыслями.