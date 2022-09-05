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Четверо футболистов «Мадрида» все еще не получили игровое время с начала сезона

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Карло Анчелотти обещал больше ротировать состав в этом сезоне, и по прошедшим пяти официальным матчам мы видим, что итальянец держит свое слово.

Однако, несколько футболистов до сих пор не провели на поле ни одной минуты - речь об Альваро Одриосоле, Хесусе Вальехо, Мариано Диасе и Андрее Лунине.

Пока Лунину будет сложно получить игровое время и это объяснимо – он дублер Тибо Куртуа, он получит шанс в матчах Кубка Короля или против слабых соперников в концовке сезона.

А что касается трех других футболистов, то, похоже, что тренер не рассчитывает на них: Одриосола и Вальехо даже в заявку еще ни разу не попадали.

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