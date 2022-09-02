«Реал Мадрид» хочет, чтобы четверо футболистов завершили карьеру в клубе – Анчелотти назвал их имена

«Лука Модрич и Карим Бензема? С их будущим все понятно. Если они захотят остаться, то останутся в «Мадриде» до конца своей карьеры. То же самое касается и Тони Крооса, и Начо. Это желание клуба», - заявил Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед матчем с «Бетисом».

Контракты вышеупомянутых футболистов истекают в 2023 году. Ранее сообщалось, что «Реал Мадрид» намерен продлить соглашение с Каримом Бензема. У остальных игроков другая ситуация: Кроос не уверен, что продолжит карьеру, а новый контракт Модрича будет зависеть от его формы в этом сезоне. О будущем Начо пока ничего неизвестно.