«Дайте ему шанс»: фанаты «Реала» хотят, чтобы один игрок чаще появлялся на поле

На пресс-конференции перед матчем с «Альмерией» Карло Анчелотти заявил, что в этом сезоне Эден Азар получит больше игрового времени. Возможно, мы увидим бельгийца на поле уже этим вечером, когда «Реал» сыграет с новичком Ла Лиги.

Болельщики «королевского клуба» обрадовались словам тренера. Вот что фанаты пишут об Азаре в соцсетях:

Madridista_forlife: «Мы хотим, чтобы Азар чаще выходил на поле, все хотят видеть, как он играет».

Frank Jr: «Азару нужно больше игрового времени. Иногда Анчелотти несправедлив в том, как он обращается с Эденом. Как может такая звезда, как Азар, завоевывать трофеи, не сыграв ни одной минуты. Пожалуйста, пожалуйста, дайте ему поиграть, мы действительно хотим увидеть его в деле».

Jackson Brempong: «Думаю, что Азар все еще способен выступать на том же уровне, что и в «Челси».

Godsgift Tamunoibuomi: «Большинство мадридистов хотят, чтобы звезда Азара вновь засияла».

Ismail Nasir Said: «Азар обещал показать прогресс в этом году, так что дайте ему шанс…»

Ali Rm84: «Азар должен выйти на правом фланге. Почему? Потому что он пообещал, что в этом сезоне будет блистать, так что давайте проверим его. Hala Madrid».

А как вы считаете, стоит ли давать бельгийцу больше игрового времени?