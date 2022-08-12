Состав «Реала» на Суперкубок - скрытое послание Азару и Асенсио от Анчелотти

Если состав «Мадрида» в матче за Суперкубок Европы и содержал какие-то скрытые послания, то явно для Марко Асенсио и Эдена Азара.

Карло Анчелотти повторил состав команды финала Лиги Чемпионов против «Ливерпуля», поэтому, как и в Париже, Асенсио и Азар наблюдали за игрой со скамейки запасных. Когда дело дошло до замен, то Карло предпочел дать официально дебютировать Рюдигеру и Тчуамени, не компенсировав Марко и Эдену их отсутствие в финале Лиги Чемпионов.

Тренер «Мадрида» предупредил, что Суперкубок – это кульминация прошлого сезона, завершившегося треблом. Он повторил основной состав и даже замены: в обоих матчах Модрич, Вальверде и Вини уступили место Родриго, Камавинге и Себальосу, разница только в том, что в Суперкубке Анчелотти изменил порядок замен, а также выпустил Чуамени и Рюдигера вместо Крооса и Карвахаля за 5 минут до финального свистка.

Эден Азар и Марко Асенсио могут стать ключевыми игроками сезона, но в первом из шести трофеев «Мадрида» они свою роль не сыграли. У Карима Бензема нет дублера, поэтому Азар может стать «ложной девяткой», когда Карим будет недоступен. Об этом рассказал сам Карло Анчелотти. В Хельсинки капитан провел на поле все 90 минут, забил второй гол, став вторым лучшим бомбардиром в истории «Мадрида». Азар остался на скамейке.

Без запасного чистого центрального нападающего роль Марко Асенсио может стать очень важной. Он третий бомбардир в составе, его опережают только Вини и Бензема. Несмотря на то, что Родриго в итоге превзошел его по количеству минут, испанец забил больше голов в прошлом сезоне (12 против 9). Лучший показатель Марко за шесть лет в «Мадриде».

Пока ни Азар, ни Асенсио не получили игрового времени в официальном матче. Анчелотти предпочел наградить ключевых игроков финального этапа прошлого сезона, поставив в «основу» Вальверде, который заполучил это место, обойдя и Родриго, и Асенсио. В воскресенье «Мадрид» встретится с «Альмерией» в первом туре Ла Лиги. Этот матч может стать шансом для Эдена и Марко. Тренер обещал, что в этом сезоне будет больше ротаций, начало чемпионата Испании даст хорошую возможность начать практиковать эту политику.

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