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Три причины головной боли «Мадрида» до закрытия трансферного окна

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«Реал Мадрид» завершил предсезонку в США победой над «Ювентусом» (2-0) благодаря голам Карима Бензема и Марко Асенсио. Команда Карло Анчелотти вернулась в Мадрид и в среду приступит к тренировкам, чтобы продолжить подготовку к матчу за Суперкубок Европы против «Айнтрахта», который состоится в Хельсинки 10 августа.

Тем временем руководство клуба хочет быстрее разобраться с трансферами. Сегодня был подтвержден переход Борхи Майораля в «Хетафе» за 10 млн евро. Кантерано – третий игрок, покидающий команду этим летом. Ранее ушли Лука Йович в «Фиорентину» и Таке Кубо в «Реал Сосьедад».

Клуб ждет предложений по Марко Асенсио, Дани Себальосу и Хесусу Вальехо. И если эту троицу Карло Анчелотти еще готов задействовать, то вот Альваро Одриосолу и Мариано Диаса - нет. 

В Италии говорят об интересе «Интера» к латералю, в то время как Мариано даже не заинтересован выслушивать предложения других клубов, хотя прекрасно понимает, что не получит игрового времени, как дублер Бензема. Анчелотти почти не дал ему поиграть в Класико в Вегасе и не выпускал на поле против «Америки» и «Ювентуса».

Еще одной причиной для головной боли клуба является Рейньер Жезус. Бразилец не ездил с «Мадридом» в США, чтобы заняться своим трансфером. К нему проявляют интерес «Вальядолид» и «Торино», но конкретных предложений пока не поступало.

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